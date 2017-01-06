星光熠熠 大咖齊悼黛比雷諾與嘉莉費雪

我要評比

好萊塢知名母女檔藝人黛比雷諾（Debbie Reynolds）與嘉莉費雪（Carrie Fisher）的家人與朋友今天齊聚一堂，向相隔1日撒手人寰的兩人致意，多位大咖明星現身悼念。

法新社與「每日郵報」（Daily Mail）報導，梅莉史翠普（Meryl Streep）、葛妮絲派特羅（Gwyneth Paltrow）、梅格萊恩（Meg Ryan）、荷莉杭特（HollyHunter）、艾倫巴金（Ellen Barkin）與小艾德貝格雷（Ed Begley Jr.）等眾多重量級藝人，都來到這個比佛利山的奢華住宅區。

嘉莉費雪與母親黛比雷諾在耶誕節過後不久相繼辭世，生前一直在此區比鄰而居。

兩人明天也將緊鄰對方，下葬於許多名人在好萊塢山莊長眠地點「林茵紀念公園」（Forest Lawn Memorial Park）。

報導說，母女倆身後事遺願不同，嘉莉費雪希望火化，黛比雷諾希望土葬。據信已火化的嘉莉費雪部分骨灰，將葬在她的母親旁邊。

據傳梅莉史翠普將負責撰寫對大眾發表的悼詞。（譯者：中央社許湘欣）1060106

(中央社)