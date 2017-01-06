港股收高 滬股終止連3紅

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香港股市今天收高，上海股市則在小型股賣壓拖累下收黑，終止連3紅漲勢。

恆生指數收盤上漲35.16點，或0.16%，來到22491.85點。

上證綜合指數收跌11.09點，或0.35%，來到3154.32點，成交量達2073億元人民幣，本週累計漲幅為1.63%。

深證綜合指數收跌17.45點，或0.87%，來到1988.13點，成交量達2474億元人民幣，本週計漲0.97%。1060106

(中央社)