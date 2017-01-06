影射馬英九收獻金案 周玉蔻免賠

我要評比

前總統馬英九不滿遭影射收頂新政治獻金，自訴控告媒體人周玉蔻誹謗並求償新台幣1000萬元。台北地院民事庭今天宣判，判周玉蔻免賠，可上訴。

周玉蔻民國103年指馬英九團隊收頂新集團新台幣2億元政治獻金，撰文指「拿了頂新集團秘密『獻金』的，正是馬英九總統」，馬英九自訴控告周玉蔻加重誹謗及求償1000萬元、要求登報道歉。

刑事部分，一審台灣台北地方法院認定「周玉蔻有相當理由確信指摘內容為真實」，判決周玉蔻無罪；馬英九不服判決，提起上訴，目前由台灣高等法院審理中。1060106

(中央社)