陳副總統：支持更多NGO進行青年培力

副總統陳建仁今天說，期盼台灣年輕人透過民間組織服務人群及勇於創新，為促進國家與世界的進步做出貢獻，政府未來將繼續支持更多非政府組織投入青年參與公共事務的培力工作。

陳副總統上午接見「國際青年商會」（Junior Chamber International, JCI）2017世界主席海瑟（Dawn Hetzel）及「國際青年商會中華民國總會」總會長侯宗延等一行人。

陳副總統以英語致詞時表示，「國際青年商會」在100年前成立，秉持「服務人群」的精神，鼓勵會員勇於付出及推動改革為宗旨，其成就受到世界各國的肯定。而「國際青年商會中華民國總會」成立後，秉持該會優良傳統在地深耕，在個人成長、社區服務，以及對台灣經貿、產業發展等均有卓越的貢獻。

他說，去年6月「國際青年商會中華民國總會」主辦「2016 JCI亞太大會」，吸引全球各地近6000名青商會友前來台灣高雄參與國際盛會，是台灣民間團體舉辦大型國際活動之一，總統蔡英文當時也出席盛會親自感受青商會友的旺盛活力。

副總統指出，透過參與「國際青年商會」主辦的各種活動，台灣青年學習到如何領導、管理及有效地溝通等核心技能，並藉與各國的年輕領袖相處，學習如何建立跨越文化的永久友誼，這些核心技能對任何社會的年輕人而言都十分重要，尤其對台灣的年輕人更顯重要，因為台灣的成功端賴於如何與世界各國有良好的合作。

陳副總統最後表示，政府未來將繼續支持青年商會及更多非政府組織，投入青年參與公共事務的培力工作，就如同海瑟在2017新年祝詞中所說的，「我們每個人都有獨特的力量可以改變世界」。1060106

(中央社)