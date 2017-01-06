為年金改革座談關圖書館 興大學生不滿

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年金改革中區座談會明天下午在中興大學登場，預料將有抗議民眾到場，中興大學今天下午6時起到明天關閉圖書館，讓正在期末考的學生抱怨不已。

年金改革中區座談會明天在中興大學登場，上週在北區分區會議中爆發衝突，明天的中區座談會，已有相關團體號召中部6縣市的會員到場抗議。網路上盛傳台中市警察局將會在現場架設危害性較大的鐵拒馬，已遭市警局澄清沒有此規劃。

因應中區座談會將於興大圖書館7樓國際會議廳召開，中興大學從今天下午6時起就提早暫時關閉圖書館到明天一整天，由於目前正是興大期末考期間，學生需要到圖書館溫書，面對圖書館關閉的不便，引發不少學生的抱怨，質疑可以開會地點那麼多，為何要選校園。

興大也在圖書館大門上貼出閉館公告。1060106

(中央社)