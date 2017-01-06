王樂妍爆乳裝 深溝事業線吸睛

王樂妍露胸前事業線。(民視提供)

王樂妍秀舞技。(民視提供)

Gino盪繩索。(民視提供)

孫綻。(民視提供)

郭忠祐。(民視提供)

民視舞蹈節目《舞力全開》的戰況越來越激烈，藝人們表演的主題也越來越多元，本週由藝人王樂妍、孫綻及郭忠祐同台競技，帶來不一樣的電影饗宴，王樂妍身穿低胸爆乳裝，化身電影《芝加哥》中的性感女郎；而郭忠祐則是強尼戴普「上身」

，並選用電影《神鬼奇航》的音樂，化身帥氣的鬥牛士。

孫綻一圓小時候的夢想，在舞台上化身泰山，還準備了一秒變裝秀，不只如此，他還把「泰山」經典的盪繩索橋段搬進棚內，讓人嘖嘖稱奇，主持人Gino也被拱嚐試，不料重心不穩摔倒在舞台上，還好平常有在健身的他，身手敏捷很快的站起來，但也讓旁人嚇出一身冷汗！

王樂妍笑著表示這次要詮釋電影《芝加哥》中的性感女郎，在服裝上自然不能馬虎，除此之外，為了舞蹈需求，王樂妍還特別訂製了一條紅色的鬥牛絲巾，要與指導老師劉漢偉來一場絢麗的鬥牛舞表演，她特別強調，千萬不要小看這條鬥牛巾，在練習的時候她可是吃足了苦頭，不僅要熟記鬥牛舞步，甚至要利用絲巾與老師呈現對峙的互動橋段，這些都讓她練習時一直受挫，還想說乾脆棄賽好了，幸好旁人鼓勵才又讓她堅持下去。

歌手郭忠祐這次同樣也是挑戰鬥牛舞，並選用電影《神鬼奇航》中的經典弦樂當作他的表演音樂，郭忠祐表示，這次他以偶像強尼戴普為模範，並融入電影角色，來詮釋這隻鬥牛舞，但根據他的指導老師林圻鈺偷偷爆料，郭忠祐跳舞就是追求一個「帥」字，因此在教舞時，常常要像哄小孩一樣去教導他，例如他花了好多時間，才說服郭忠祐嘗試他不敢跳的轉圈動作，被藍波虧說這種狀況不是強尼戴普，「你是『嗷嗷待哺』」。

演藝圈後起之秀的孫綻，有著初生之犢不畏虎的勇氣，積分賽第二支舞蹈就選擇挑戰高難度的森巴，孫綻笑著表示，他的心中有一股熱情狂野的泰山魂，因此當他決定要挑戰森巴舞後，扮演泰山的想法就油然而生，除此之外，他甚至在舞台上表演一秒換裝的橋段，讓人嘖嘖稱奇，更從空中降下一條繩索，他隨即抓著繩索向下擺盪，更是讓人驚呼連連，猛誇他奪冠的企圖心十足。

(中時)