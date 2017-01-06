程予希千人面前開口唱 有難言之隱

宏正抱傷拍戲。(聯合互動提供)

程予希開口唱。(聯合互動提供)

熱血籃球戲劇《High 5制霸青春》本周播出完結篇，最後一場總冠軍賽拍攝，腿受傷的SpeXial-宏正全程無缺席，更在劇中首度露出受傷的右腿。他說，這次雖帶著遺憾拍攝完結篇，但也與同劇演員約定好，等腳傷恢復再一起到公園打球，笑說要「制霸公園」。

宏正在《High 5制霸青春》剩下最後一場比賽拍攝前，不小心右腳受傷，讓他自責不已。手術後強忍傷痛仍堅持一定要全程參與拍攝，跟團隊完成最後的比賽。導演設計在球賽奔跑戲份由替身上場，宏正則利用劇組特製器材，在腰、臀、腿都受到保護，安全之下拍攝上半身特寫，在機器輔具協助下，走路、奔跑、轉身投籃，讓腳不能落地的宏正，也都可以自在的展現演繹出來，他笑說，「這樣應該不用替身，我可以打全場。」

劇組團隊體恤宏正受傷，集中拍攝他的戲份，讓他有足夠時間休息，但敬業的他對自己要求嚴格，沒戲的時候就躲在觀眾席後方觀摩。他理所當然地說，「我要知道替身怎麼演劇中的我，輪到我的時候，才接得下去。」為了不耽誤拍攝，他一個鏡頭接著一個鏡頭不肯休息，有一場戲拍完，傷腿充血腫脹，好在現場防護員立刻為他處理，才舒緩腿的壓力。

總冠軍賽也讓程予希獻出現場演唱處女秀，在將近一千人的拍攝現場，帶領所有粉絲合唱《High 5制霸青春》片尾曲「凝視」。她說，唱歌是罩門，對自己的歌聲很沒自信，要在這麼多人面前唱歌，還要有戲中的情緒，很可怕。開拍前，甚至隔絕開所有人不停練唱，為了替她壯膽，粉絲、工作人員齊心大聲合唱，緊張加上現場氣氛感染的感動，讓她止不住發抖。

為了要報名拍攝的粉絲參與大合唱計畫，製作公司聯合互動與橘子集團開發的通訊軟體BeanGo!合作，透過活動功能事前發出秘密的練唱通知，請所有人把歌練熟，給球員們驚喜。聯合互動表示，利用BeanGo!通知秘密任務，與劇中的設定相同，參與的粉絲會更有共鳴，因為所有粉絲都是大仁高中的一份子。

日前愛奇藝釋出完結篇搶先看，畫面中不僅有Janet帶領的大仁球隊藍色彩帶飄落，也有李李仁帶領的三能球隊紅色彩帶畫面，讓觀眾猜不透到底結局誰贏誰輸。Janet說，輸贏不是重點，最後一集絕對有笑有淚。本周六晚間八點三十分，八大綜合台、愛奇藝同步播出精彩大結局，電視播畢後，喜歡該劇的觀眾依然可以在愛奇藝免費收看到全劇完整版。

(中時)