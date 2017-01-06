與台南度小月一字之差 宜蘭渡小月商標駁回

宜蘭地區知名的總統國宴餐廳「宜蘭渡小月」，在2014年分割以「餐廳、旅館」類申請商標案，經濟部智慧財產局審查認為與台南「度小月」商標近似駁回，「渡小月」向智慧財產法院提起行政訴訟，今仍以近似遭到駁回。本案可上訴。

宜蘭渡小月指出，該店創立於1968年，店名是以台灣地名「宜蘭」及「渡小月」所構成，其中地名「宜蘭」彰顯商品服務係以「宜蘭風味」為主要特色，和1978年5月8日、1995年9月4日申請註冊商標的台南「度小月」相較，二者商標各有巧思，整體意象顯有不同，傳達給消費者之印象存有差異。

渡小月說明，該餐廳以中高價位的合菜服務為主，提供糕渣、鴨賞、膽肝等宜蘭傳統佳餚，透過主廚創意改良庶民飲食文化並提昇進入高價位市場，這些努力可由2000年總統就職國宴、與華航合作研發新菜單看出。

至於台南「度小月」則是以台南傳統小吃著稱，消費層級屬相對親民之平價小吃。「渡小月」與「度小月」一在東北、一在西南，無論市場定位、消費價位均屬不同。在優質餐廳評選活動中，主辦單位亦將二者歸類於300 元上、下不同組別，可見兩餐廳的消費市場並不同，消費者不致混淆。

經濟部智財局則指出，渡小月、度小月在中文外觀、觀念、讀音上極為近似，且服務性質、內容均具有共同或關聯之處。「度小月」即使原創性不高，但因早於1979年間即取得商標註冊，經長期使用至今已近46年載，已為消費者所熟知且累積相當知名度，後天之識別性高。

智慧財產法院認為，智財局主張渡小月與度小月商標相近，並將渡小月申請案核駁處分，並無違誤，今日將渡小月請求撤銷處分及訴願均駁回。本案可上訴。

(中時)