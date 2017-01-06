李國毅突破框架 體驗角色生命歷程
李國毅接受雜誌訪問，提到拍攝《麻醉風暴2》，跟著劇組進入醫院，實際接觸複雜的醫療體系，兩三個月內從救護車上下病患的步驟與細節、跟著主治醫師巡房、急診室的運作，甚至真帶上口罩、穿手術袍入開刀房，親自體驗人體實際切開、流血、縫合的過程，紮紮實實，「我就像從醫學院一年級念起，必須濃縮在極短時間裡學會，偶像劇的職業設定可能只是角色符號，但在職人劇裡，職業，就是角色的生命歷程，我要讓觀眾感覺到我是醫生，我的表現將帶給患者、帶給你怎麼樣的影響，再反轉回饋到角色身上。」
拍攝中的電視劇《如朕親臨》，扮演婦產科醫師兼電競高手王朕就相對自在許多，「他是韓劇標準男主角，霸氣、強硬、直言不諱，戲裡有趣的是他正在扮演另一個人的人生，等於我需要演他演另一個人，聽起來很饒舌吧！很好玩。」長長十年，出道前從未想過作演員的李國毅點滴磨練，從飾演吳寶春師傅的《世界第一麥方(音同胖)》找到對表演的狂熱，如今期望透過醫生讓大家看他破繭而出。
「現在最大的功課是突破人們對我的框架，偶像演員的定位大概是外型好但演技尚可，在我成為框裡的人之前，我已經練習、努力了六、七年，我很享受那段過程，但是時候離開這個框架了。」
(中時)
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