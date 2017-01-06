101灰濛濛 空品糟到後天

受到霧霾影響，101一片灰濛濛。（鄧博仁攝）

由木柵貓空往台北101看，這壯似美麗的風景畫，其實背後隱藏著北京這幾天霧霾嚴重的污染物所挾帶南下而造成的影響，嚴重程度PM2.5濃度逾200微克。空污期間民眾應盡量待在室內、緊閉門窗，並使用空氣清淨機，外出時記得要戴口罩，且減少戶外激烈活動。6日上午新竹以南達影響全民健康的紅害等級，下午基隆、雙北、桃園測站全達到對敏感族群不良的橘警等級，估不良情況會持續到明天。

(中時)