改裝車業者叫苦連天　中市再祭新利器掃蕩噪音車

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警方採購5部單價百萬元的數位超速兼噪音偵測器設備，將投入取締行列。（陳淑芬攝）

中市取締噪音改裝車利器，數位超速兼噪音偵測器設備。（陳淑芬攝）

台中市掃蕩噪音改裝車，去年1月至今取締改裝車1711件，名列六都第一名。改車業者向環保局私下抱怨，店都快倒閉了，警方仍不鬆手，採購5部單價百萬元的數位超速兼噪音偵測器設備，下周投入取締行列，交通大隊呼籲車主不要心存僥倖，盡快依法將車輛恢復原狀。

中市自去年1月至今共計取締改裝車1711件、名列六都第一名，且取締件數為全國之冠。此外，警方將非法改裝車輛資料函請監理機關，辦理車輛召回臨時檢驗共2203件。

中市警察局交通大隊執法組長毛國匡還轉述指出，有車輛改裝業者到環保局詢問相關法令，竟私下抱怨指稱中市警方取締很嚴，漸漸沒人來改裝車輛，都快要做不下去，店都快倒閉了。

毛國匡指出，過去取締噪音改裝車，警方必須結合環境保護局、監理所執行「環、警、監」聯合稽查，但常因各單位人力不足而導致執行困難，台中警方與設備廠商溝通建議要求，成功開發出兼具監測感應噪音分貝值及車速的全新設備，目前僅中市獨有，將在下周起加入取締行列，將鎖定台灣大道、文心路及超跑常出沒路段展開不定期監測。

毛國匡說，交通大隊新採購5部單價百萬元的「移動數位式雷達測速照相結合噪音偵測器設備」，若監測出噪音值超過管制標準，將依道路交通管理處罰條例開單舉發，可處新台幣6千元到2萬4千元不等罰鍰。

(中時)