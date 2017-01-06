揮別芬蘭國際志工 家齊師生不捨
家齊芬蘭籍ICYE國際志工伊達今天結束一個學期的駐校交流返國，許多家齊師生聽聞六號是最後一天，紛紛來圖書館與伊達道別，相當不捨。
芬蘭志工伊達在家齊駐校交流期間不僅參與英文多元選修課程，與學生一同赴鄰近臺南光復國小與口埤國小分享芬蘭語言文化，也受邀前往高雄高中、高雄高工、前鎮高中、鳳山高中等校，與該校師生交流芬蘭的教育理念。
從九月駐校到今年一月初，伊達親切友善的笑容和陪伴，已成為家齊大家庭不可或缺的美好記憶；幾位學生固定會在中午時，跟伊達以英文晤談，抒發心事，這週知道伊達即將返回芬蘭，依依不捨。
家齊圖書館自去年五月與ICYE國際青年文化交流協會合作，陸續引介希臘、印尼、芬蘭籍國際志工駐校交流，讓家齊師生在自然氛圍中，開拓國際視野與接觸多元文化。今年二月中旬將有來自拉脫維亞的志工莉娜(Lina)接力駐校交流，家齊師生將有機會認識這個，往往只在地理課本出現、稱之為波羅地海三小國之一的陌生國度。
(中時)
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