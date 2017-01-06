北市勞動局長 直接率工會代表見林明昇
台北市勞動局今天上午召開復興航空第五次大解法協商會議，雖然興航企業工會表態願意接受第四次會議中，主席所提出的建議方案，但仍未與資方達成共識，協商破局。勞動局長賴香伶不滿協商未果，復興董事長林明昇持續避不出面，會後直接帶著工會代表驅車見林，這是自去年11月22日復興宣布解散至今，勞資雙方首次面對面，下次協商訂在11日。
今早大解法強制協商前，工會召開記者會表示，針對去年12月29日第四次協商會議中，勞動局官派主席提出「給予工會會員資遣費補償費用1.5個月，另給每位工會會員10萬元行政費用」的方案，工會已經決定妥協。他們呼籲，林明昇應該親自出席協商會議，並立刻同意勞方、主席均同意的合法、合理方案。
不過，因雙方歷經3個多小時會議仍未達成共識，協商再次宣告破局，第六次協商會議訂在11日，當天同時也是復興股東會。引發關注的是，賴香伶在會後直接致電林明昇，隨後更帶著2名工會代表驅車見林。
工會理事吳崇華轉述，賴局長在碰面過程中，再三提醒林明昇不應逃避大解法協商，而林雖然一直重申自己的難處，未給出任何承諾，但這是勞資雙方自去年起首度會面，很感謝勞動局願意帶工會代表見林明昇。至於後續動作，除第六次協商會議，針對林提出的「難處」，工會要再與律師討論。
勞動局剛剛也發布新聞稿表示，賴香伶再會面中，直接向林明昇表示，勞資雙方經協商後達成協議即成契約，具有法律效力，前五次協商中，資方代表都無充分授權，且工會訴求也未獲資方回應，希望林董事長直接出面解決爭議。
而為延續協商，勞動局決定復興航空股東會議當天，也就是1月11日再召開第六次勞資強制協商會議。勞動局直言，此勞資爭議已達1個半月，雙方僵持下，嚴重耗費社會成本、政府資源，希望下次協商會議可達成協議。
(中時)
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