日立慈善盃首輪 陳依妏66桿領先群雌

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陳依妏首輪66桿領先。(圖：TLPGA提供)

總獎金1千萬元的日立慈善盃女子高球菁英賽，6日在桃園龜山東方球場開打，陳依妏以66桿(-6)一馬當先，2位日本女將東浩子、福田真末與17歲業餘新秀洪若華，同以67桿並列第2。

今年展開LPGA第三個球季的李旻，首輪68桿並列第5。(圖：TLPGA提供)

首輪有4位選手同以68桿並列第5，包括旅美LPGA女將李旻，暫居前5共8位選手，台灣選手有3人。

賽史贏得4冠的泰國LPGA好手波南隆，以69桿與同胞帕奴瑪、張瑄屏及劉依貞並列第9，爭奪第5冠來勢洶洶。

首度參賽的曾雅妮，以及去年在資格賽以並列第6 取得今年LPGA全卡資格的地主選手程思嘉，同以72桿與多位選手並列第32。上屆冠軍泰國新秀坎凡妮，71桿並列第21。

(中時電子報)