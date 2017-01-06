謝長廷自揭兒女事 蘇貞昌臉書送暖

台北駐日經濟文化代表處代表謝長廷，今天在臉書上提及兒子謝維洲簽賭事件及女兒謝維芬跌倒昏迷事件，前行政院長蘇貞昌回文要謝長廷多保重。

謝長廷今天在臉書表示，兒子、台北市議員謝維洲頻繁簽購運動彩券才有今日後果，咎由自取，應嚴格自省自律，要求謝維洲不必澄清也不該辯解；他也自揭女兒謝維芬去年8月底摔倒跌落階梯而腦部受傷，緊急送醫開刀，昏迷不醒一段日子，目前已清醒且順利復健。

蘇貞昌下午因此在謝長廷臉書回復留言表示，「長廷兄嫂：驚聞維芬受傷昏迷！你們在千里海外，必格外掛慮，又要為維洲煩心，幸維芬已經清醒好轉，維洲也有說明，事情往好的轉，希能釋懷，請多保重為要！」1060106

(中央社)