高中職完全免試15校 全非都會區
教育部推動升高中職「完全免試」，106年邁出第一步，首先將由15所高中職推動，但這些學校都不是位於都會區。
106學年度試辦完全免試入學共15校，提供2306個招生名額，預計今年5月8日到11日報名，5月17日放榜，期程在國中教育會考之前。錄取考生可以參加其他管道，但最後只能選擇一所學校報到。
完全免試的15校，都有對應的國中，鼓勵學生就近入學。對應國中畢業生可以直接向高中職登記，如果報名人數未達招生人數，全部錄取。
教育部次長林騰蛟表示，106學年度試辦的15校，都是位於相對封閉的區域，一定距離內沒有其他公立高中職，區域內的國中畢業生幾乎全部都會就讀該學校。換句話說，單一學校就滿足區域內的升學需求，實在不需再看考試成績。
但為了避免「完全免試」導致國中生不認真學習，林騰蛟說，還是鼓勵學生參與國中教育會考，確保有一定的學力，也作為高中職補救教學的依據。另外，教育機關也將挹注經費，協助完全免試對應國中提升教學品質，並加強高中與國中間的夥伴關係。
林騰蛟表示，教育部逐步推動高中職免試，也瞭解都會區升學激烈，難以一步到位。因此先從單一學校開始，107學年度起希望推展到「區域」，目前在評估的區域包括基隆、台東、澎湖、馬祖。
106學年度試辦完全免試的學校如下，新北市金山高中、雙溪高中；連江縣馬祖高中；南投縣仁愛高農；台南市白河高工、後壁高中、玉井工商；高雄市六龜高中；宜蘭縣蘇澳海事；花蓮縣玉里高中、光復商工、花蓮高農；台東縣關山工商、成功商水；澎湖縣澎湖海事。1060106
(中央社)
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