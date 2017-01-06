化妝品廣告事前審查制 大法官認定違憲

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化妝品廣告事前審查制度，司法院大法官會議今天作成釋744解釋，認為事前審查規定不符憲法比例原則，違反保障人民言論自由，部分化妝品衛生管理規定立即失效。

不過，去年9月行政院會已通過修法，廢除化妝品廣告事前審查制度，但增訂化妝品不得標示、宣傳及廣告醫療效能。1060106

(中央社)