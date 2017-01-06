伊朗南方發生逾規模5地震 4人罹難
伊朗國營電視台報導，伊朗南部偏遠農村今天發生規模5.1地震，4人罹難。
報導中說，伊朗首都德黑蘭南方約1000公里的洪季鎮（Khonj）附近塞發巴德村（Saifabad）遭地震侵襲。電視新聞說，4名死者為外國人，指的是在農場工作的阿富汗工人；另有4人受傷。
美聯社報導，地震震央據稱位於1個多山且人口稀少的鄉村地區。
美國地質調查所（US Geological Survey）描述，發生在伊朗法斯省（Fars province）的這起規模5.3地震，為震源深度10公里的淺層地震。
規模5的地震即能引起相當大破壞，而今天的地震屬於淺層地震，更增威力。
法新社報導，位在主要斷層帶的伊朗經常發生地震。2003年一場地震造成至少3萬1000人喪生，並摧毀了歷史名城巴姆（Bam）。（譯者：中央社周慧盈1060106
(中央社)
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