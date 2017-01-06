雲林防禽流感 虎尾溪畔赫見禽屍

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雲林莿桐鴨場、斗南雞場接連發生禽流感，縣府立即撲殺及消毒等作業，但是今天卻在虎尾溪下游發現100至200隻死雞鴨散布河床，縣府緊急清理並追查來源。

雲林縣動植物防疫所指出，在台西與麥寮交界的虎尾溪下游的康熙橋下，發現漂浮死雞鴨屍體，防疫所與水利處、環保局等會同勘查。

雲林縣府相關單位立即採取清理及消毒作業，防疫所長廖培志指出，可能是不肖業者趁黑夜丟棄，將積極追查禽屍來源，並依法裁罰新台幣3萬至15萬元。

廖培志表示，已採樣送驗，若驗出陽性反應，會採取預防性撲殺，撲殺及銷毀物品，因為飼主隱匿未通報，將不予補償。1060106

(中央社)