全國化學E車競賽 南臺科大化材系奪總錦標第3

我要評比

南臺科技大學參加由明新科技大學及台灣化學工程學會所主辦之「2016第十五屆全國化學E車(Chem-E-Car)競賽」，於61隊全臺大專院校參賽隊伍脫穎而出，勇奪總錦標第三名、佳作、性能競賽第三名以及造型創意競賽第三名，表現亮眼，實屬不易。

由化學工程與材料工程系黃常寧助理教授指導，學生林虹君、葉雅君、吳祥維、林揚益等共同創作之作品，使用鎂/銅電池為動力，配合Mg/HCl的斷電系統，經過不斷嘗試和努力，在調整車況及各個參數後，獲得總錦標第三名。

總錦標佳作二件作品則由黃常寧老師以及許銘清老師指導「黑氏企業x冥府集團對抗暗黑堂」與「南臺化材頂呱呱」團隊獲得。「成功達線」團隊則獲頒性能競賽第三名，同時「Pokemon Gogogo」團隊勇奪造型創意競賽第三名，成績相當優異。

南臺科技大學戴謙校長博士非常重視也非常支持化學工程與材料工程系學生參加「全國化學E車(Chem-E-Car)競賽」，每年學校皆提供經費給化學工程與材料工程系學生進行實作訓練

(中時)