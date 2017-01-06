節能減碳 郵政公司成立電動機車隊

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中華郵政公司為響應環保政策並節約成本，成立電重機車隊。（廖德修攝）

為響應政府推動綠能產業及節能減碳政策，中華郵政公司預計今年租用千輛投遞專用2輪電動機車，率先建立綠能電動機車隊。並計劃於7年內全面汰換汽油機車，預估完成汰換後，每年可減少碳排放量，約等於7.5座大安森林公園吸附之二氧化碳總量。

郵政公司表示，由於都市區內投遞里程較短，維修及後援容易，優先指定「都會區郵局」試辦。另為減輕郵務士投遞工作負荷，電動機車採扭力強、電池容量大之貨車型車種為主，後座設投遞置物箱（約125公升），滿足郵件裝載需求，並加裝GPS系統，提供警示通知及路況異常提醒，提升郵務士騎乘安全。

中華郵政公司未來將配合電動車產業發展，漸次擴大電動車運用規模，逐步導入4輪電動車，提升郵政綠色企業形象，引領各界重視環保議題，帶動電動車使用風潮。

(中時)