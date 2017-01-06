SBL》坐不到千人的場館 中原備受考驗

中原大學體育館不僅坐不到千名觀眾，紀錄台後面的牆壁都明顯出現嚴重剝裂，場館狀況欠佳。(黃及人攝)

為了配合桃園掛名贊助璞園，SBL史上首次來到中原大學體育館，卻碰上不少考驗與問題，除了面臨這個球館觀眾席坐不到千人的窘境，更有交通不便、場館辨識度低、沒有售票亭等問題，SBL以後想要再來這裡打，可能還需多多考慮一下。

根據中華籃協的統計，中原大學體育館1樓只能坐600多名觀眾，2樓更是小到只能坐200人左右，等於這個場館票房最多賣到900人，加上公關票與貴賓證，隨便就把這個場館擠爆了，難怪本周票房出現瞬間賣光的「假象」。

SBL本季票房好不容易因為出現不少精采對抗，吸引年輕觀眾逐漸願意進場，如今來到中原大學舉辦，卻變1票難求，不少球迷更是不滿7日裕隆周士淵4000分達標的重要賽事，卻因買不到票無法進場，徒留不少遺憾。

中原大學體育館也有交通不便的問題，進入校區的道路相當狹小，車輛進出很不方便，然後就算到了中原大學，光要找到體育館，恐怕至少要問3個以上學生才能確定位置，沒有售票亭的困擾，反而變成最不需擔心的事。

可坐1萬多人的桃園巨蛋，或許真的太大了，SBL想要填滿一半觀眾都有難度，更何況桃園巨蛋還有觀眾席與球場距離太遠問題，不過根據台啤不願具名人士表示，其實中壢還有1座可以當作SBL比賽的場館，那就是中壢高中體育館。

「因為以前我都在附近打球或練球，所以去過中壢高中這座多功能體育館，我想那裡可以坐的觀眾絕對比中原大學多，硬體設備也比較健全，真的不懂為何不去那裡打呢？」

(中時電子報)