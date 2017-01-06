富邦少棒賽18日開打 成威廉波特前哨戰

2015年第一屆富邦盃少棒賽冠軍「東園國小」，賽後氣勢如虹，最後拿下世界青少棒錦標賽亞太區的冠軍，獲得台灣睽違43年的威廉波特世界少棒參賽權。(富邦提供)

國內少棒2017年首場大型賽事「富邦盃少棒邀請賽」將在18日至22日開打，賽事期間，富邦金控將首度邀請剛加入富邦大家庭的「富邦悍將棒球隊」與富邦贊助多年的「富邦公牛隊」球員參與少棒交流營，傳承球技與實戰經驗，並將「富邦助威金」一舉加碼至新台幣70萬元，球技實戰經驗與旅費雙加持，讓台灣棒球小將毫無後顧之憂全力挺進世界威廉波特大賽。

過去兩屆的賽事，分別由台北市東園國小與彰化縣東山國小拿下冠軍，其中，東園國小在拿下首屆富邦盃少棒邀請賽的冠軍後氣勢如虹，在當年國內各大賽事一路過關斬將，最後拿下世界青少棒錦標賽亞太區的冠軍，獲得睽違43年的威廉波特世界少棒參賽權。

作為國內少棒小將們前進威廉波特前哨站，自2016年起，富邦盃少棒邀請賽即採用世界少棒錦標賽(LLB)賽制，讓所有參賽的小將們可以提前適應(LLB)賽制的內容與規則，為威廉波特選拔賽暖身。

今年富邦金控再度擴大舉辦第3屆「富邦盃少棒邀請賽」，激戰組的隊伍數從原本的12支隊伍，擴增至16支強隊。除了過去的參賽強隊，今年也邀請到之前曾代表臺灣出征威廉波特的歷史名校前來挑戰，包含包括桃園市龜山國小、桃園市中平國校、臺中市力行及臺南市崇學、臺東縣紅葉等棒球名校，今年賽事精彩可期，歡迎有興趣的球迷屆時到球場為小將們加油打氣。

富邦金控表示，去年台灣並無球隊取得威廉波特最高殿堂的門票，為激勵本次參賽各隊小將們的鬥志，今年除了邀請「富邦悍將棒球隊」及「富邦公牛隊」在交流營為小球員球技加持外；在「助威金」部分也特加別碼，希望小球員們加油，一起挺進威廉波特，為自己的夢想出擊。

(中時電子報)