伊凡卡川普將聘公益界著名美女為首席顧問

伊凡卡．川普致力於擔任她父親與自由派與溫和派人士的溝通橋樑，也是許多年輕美國女性的偶像。（圖／美聯社）

狄娜．鮑威爾是公益界知名的活動家。（圖／杜克大學慈善與公民社會策略研究中心網頁）

川普的女兒伊凡卡．川普(Ivanka Trump) 一直被認為將在他父親就任總統之後扮演重要角色，最近一個月來頻繁與高盛基金會主席狄娜．鮑威爾(Dina Powell)接 觸，據美國政治網站Politico引述接近她們的消息人士說，伊凡卡極可能邀請狄娜擔任政策諮詢的首席顧問。

狄娜． 鮑威爾

報導說，狄娜．鮑威爾今年42歲，在推動婦女工作權益上極負盛名，她目前負責一個投資銀行界最著名的公益活動「萬名婦女」(10,000 Women)。該活動由高盛公益基金會創始於2008年，有超過75家學術機構和非盈利組織合作夥伴（包括30家商學院），以培訓全球女性企業家為職志。

鮑威爾出生於埃及，在美國達拉斯(Dallas)成長，能說流利的阿拉伯語，在小布希總統時期曾擔任白宮人事部門主管，以及負責教育與文化事務的助理國務卿。

報導說，伊凡卡將自己定位為提升全國女性經濟地位的領袖人物，她父親競選時觸怒了自由派與溫和派人士之後，伊凡卡試圖擔任與這兩類人溝通的橋樑，因此鮑威爾對她來說是極有價值的資源。

此外，鮑威爾熟悉白宮內部事務，在伊凡卡可能要負起部份第一夫人職責的時候，鮑威爾會是個稱職的幕僚。

消息人士說，過去數周鮑威爾實際上擔任伊凡卡的高級顧問，雖然其職銜未定，但一旦川普就任後，鮑威爾的職級必定高於幕僚長。

在高盛內部，鮑威爾告訴同事她還沒有決定是否離開高盛到川普政府全心任職，否則就得減少參與川普團隊的事務。雖然在與伊凡卡的互動上還沒有正式職務任命，鮑威爾近期已頻繁出席高盛銀行家們、或各種校友會為名所舉辦的聚會，突顯她在未來川普政府的前景被各界看好。

報導表示，在詢問伊凡卡的發言人有關鮑威爾的角色後，並未得到回覆，高盛公司也不願就此事發表評論。

一位與鮑威爾在小布希的白宮內共事過的幕僚說，伊凡卡與鮑威爾談話時，在場的人大概沒有人會對外談這些事。他說，鮑威爾有很多很棒的想法，而且還真有辦法付諸實現。她做了很多提升中東婦女權益的事，這種事一直都很敏感，不是身在其中的人是很難了解的。

至目前為止，伊凡卡很謹慎地擔任她父親的代理人，不過她在很多婦女心目中的偶像地位也遇上一些麻煩，例如她表示願意邀請前副總統高爾到川普大樓談氣候變遷議題之後，川普就任命了反對氣候變遷理論的奧克拉荷馬州檢察長普伊特(Scott Pruitt)出任環保署長。此項任命讓外界懷疑，伊凡卡真的對她父親或未來川普政府有影響力嗎？

報導說，在鮑威爾的協助下，伊凡卡可能成為進步而積極的女權運動人士，而對鮑威爾而言，伊凡卡做為左右兩派橋樑的角色也正符合她的需要。

目前還不清楚伊凡卡與鮑威爾是如何搭上線的，不過彭博曾報導，對冲基金經理人麥考米克(David McCormick)在川普交接團隊裡最先獲任命為國防部副部長，他正是鮑威爾的合夥人。麥考米克在一家名為Bridgewater Associates的投資顧問公司擔任總經理，一度傳出可能出任川普的財政部長，不過這個職務最後落到高盛公司的穆欽(Mnuchin)手上。

(中時電子報)