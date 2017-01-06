綠蠵龜疑纏網亡後 又遭人斷頸

無頭綠蠵龜推估死亡時間至少2星期。（海洋大學提供）

新北市動保處6日接獲貢寮區深澳岬角有死亡海龜擱淺消息，發現該隻無頭青少綠蠵龜死亡時間推估有2星期，其背甲明顯剝落屍體腐臭，且頭部切口平整，疑似是纏網死亡後又遭人斷頸，屍體已交由海洋大學帶回做學術研究。

動保處指出，新北市2016年轄內海龜擱淺通報案共計52起，其中綠蠵龜47隻、赤蠵龜1隻、玳瑁4隻，僅2隻為活體，經解剖後發現約有29%的個體因誤食人造物而造成腸道阻塞的現象。

農業局長李玟呼籲，若是網具已破損無法使用，千萬不要隨意棄置海中，民眾在海邊玩樂的同時，也要記得要將垃圾帶走，以免傷害到這些珍貴的野生動物，若民眾發現保育類野生動物的屍體，可以通報1999，千萬不要因一時興起任意撿拾或帶回家作紀念，以免觸法。

(中時)