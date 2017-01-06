臺南社大微電影 拍出醫療工作者辛酸
臺南社大《開始錄影電影社》持續用拍攝微電影來關注社會議題，最近完成第九部電影故事《志願》，敘述醫療工作者不為人知的辛酸，15名社團成員，歷經半年時間殺青，7日將先在成功大學進行首映。
臺南社大《開始錄影電影社》成立4年，15名社團成員憑著對電影的喜好與熱誠，在缺乏金援下克難完成9部微電影，每部都是原創小品，並從每次電影製作過程中，啟發下一部的靈感。
這次發表的《志願》微電影片長約半小時，成員發現醫療人員平日工作時，面對患者家屬、自身家屬的壓力，有不為人知的辛酸，決定以此社會題材來拍攝。
這部36分鐘的作品拍攝時間長達半年，大部分在安南醫院完成，女主角就是個護理師，為了有專業的表演，劇組找來成大醫院護理師作為專業顧問，敘述她在工作中遇到挫折與感動的事情，最後回到從事這份工作初衷。
《志願》7日下午2時先在成功大學格致廳首映，之後巡迴社區、文化中心放映，其中一站會在安南醫院，民眾可上台南社大網站線預約看電影，民眾若有興趣想一圓電影夢，可選修電影社擔任教學的「迷你電影一起拍」課程。
(中時)
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