蔡總統明出訪 開暘集團董事長等人隨行

我要評比

蔡英文總統明天出訪中南美洲展開「英捷專案」，總統府今公布隨行名單， 商界部分有世界台灣商會聯合會總會長林見松、台灣國際農產開發公司董事長陳郁然、台糖公司董事長黃育徵、老爺酒店集團總裁林清波、開陽集團董事長蔡宗融、財團法人中華民國紡織業拓展會董事長詹正田。

蔡英文總統7日啟程出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多，去程過境美國休士頓、回程過境舊金山，預計15日返抵國門。

日前蔡英文出訪前，碰到聖多美普林西比與台灣斷交，蔡英文總統當時在民進黨中常會中，來極力邀請朝野一起參加出訪，不過國民黨依舊沒有派人，縣市長只有宜蘭縣長林聰賢。

總統府今公布隨行名單，隨行官員包括，國安會秘書長吳釗燮、外交部長李大維、僑委會委員長吳新興、總統府副秘書長姚人多、國安會副秘書長曾厚仁、宜蘭縣長林聰賢、外交部次長侯清山、行政院農委會副主委翁章梁、經濟部次長王美花、總統府發言人黃重諺、總統府侍衛室中將侍衛長劉志斌、總統府公共事務室主任張文蘭。

立委部分有民進黨籍立法委員陳明文、姚文智、莊瑞雄、余宛如以及時代力量立委洪慈庸、親民黨立委周陳秀霞。

(中時)