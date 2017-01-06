興濟宮迎神禡木刻版回娘家 8董監事扛轎
興濟宮有塊流落在外數十年的神禡木刻版，遭學者發現由台灣歷史博物館輾轉購得展示，經過協調，館方同意將復刻版本的神禡版回贈廟方，為表示重視，興濟宮8位平均60歲的董監事穿起古禮服，當起轎班成員，扛轎將神禡版風光迎回廟內。
興濟宮8位董監事平均年齡65歲，為了迎神物活動，當起轎班成員，對扛轎不熟悉的他們，事前還先練習一番，董監事們6日先在廟門口迎接，將神禡版安上神轎，再扛進廟內大殿安置，供民眾參觀。
神禡又稱大符，每塊神禡版上刻有廟宇神明圖像，拓印在紙上，有平安符之意，通常為大廟所用，在廟慶遶境時，會將神禡符送給沿途民眾祭拜的供桌上，以求平安。
興濟宮這塊「保生大帝率三十六官將神禡」版在1973年還在廟內存放，但因當時文化保存觀念不佳，流落在外不之所蹤，直到台史博成立時，從民間文物商手中購得，成列在館中，被學者發現源自於興濟宮。
扛轎過程約花10分鐘，由台史博館長王長華和興濟宮副董事長侯明福6日上午在前引導，有鑼鼓車隊熱鬧的敲鑼打鼓歡慶帶隊，一行人從廟對面的觀音亭街緩步走向祀典興濟宮廟埕。
王長華樂見這塊復刻神禡版回贈興濟宮，她認為民間文物流落在外，因其藝術價值之高被政府博物館所收藏，但文物不應只是被關在博物館內，更該活化文物的價值。未來會將館藏的神禡版註明出處來自興濟宮。
(中時)
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