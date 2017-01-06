與西太平洋美軍抗衡 陸航母艦隊仍欠修煉

圖為遼寧艦航母編隊近日進行跨海演訓的畫面。（圖/網路）

圖為中國遼寧艦航母編隊近日進行跨海演訓的畫面。（圖/網路）

中國遼寧艦航母編隊在南海演習，並測試武器，展現軍事肌肉，引起區域鄰國的高度關注。

中國國防部在官網上引述中國海軍網的報導稱，「多批多架次殲-15艦載戰鬥機和多型艦載直升機從航母甲板上起飛升空。這是執行跨海區訓練和試驗任務的遼寧艦編隊在南海某海域一系列訓練課目之一。連日來，中國航母編隊各艦及艦載機在指揮所的高效指揮下，開展了多個項目的訓練試驗。」

文中並指出，與渤海、黃海和東海相比，南海海域水文氣象條件更加複雜，加之連日來受冷空氣影響，訓練海域海況較差，給艦載機起降訓練帶來了諸多挑戰。同時，文中引述編隊指揮員陳岳琪的話說：「航母編隊出第一島鏈，挺進大洋，是全面提升編隊綜合能力的重要一步。」

《國家利益》（The National Interest）網的評論指出，儘管遼寧艦南海演習的影片令人印象深刻，但這類影片都是如此。

評論並指出，北京設法讓航母戰鬥群跨海演練，並不意味著中國就具備充分的航母作戰能力。

文中指出，遼寧艦的部署是測試，是北京能用以改善訓練與流程的學習經驗。

事實上，五角大廈早在2015年的中國軍力評估報告中便指出，遼寧艦與艦載機並未具備真正遠距的戰力投射能力。評論指出，遼寧艦太小，最適合提供艦隊防空支援，並為遠航出任務的艦隊提供延伸的空中掩護。

報告甚至直陳，遼寧艦無法像美國米茲級（Nimitz-class）核動力航母般，發揮遠程力量投射能力。

然而，評論指出，遼寧艦並非真要與美國海軍的超級航母分庭抗禮。文中稱，中國仍在學習，要如何在海上操作戰機的起步階段，但遼寧艦提供了北京一個重要的學習工具。

評論指出，美國海軍耗費數十年，才得以徹底掌控航母艦載機出任務的技巧，而中國想要抓到竅門，也得花上好一段時間。因此嚴格地說，遼寧艦與航母戰鬥群實際上只能說是操作試驗與評估的資產。

最後文中指出，中國正在發展航母戰鬥群，但更重要的不只是硬體。北京必須發展相關的訓練與流程，這樣中國海軍才能進行一體化作業，而中國似乎正在這麼做。不過，中國海軍真要具備與西太平洋海軍抗衡的能力，還需要好一段時間。而他們最終是否會達成目標呢？或許會，但那可能需要花上數十年。

(中時電子報)