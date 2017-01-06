一例一休衝擊 醫療院所調漲停診看這裡

一例一休衝擊，醫療院所啟動因應方案。高醫附醫4日搶先宣布，農曆年後夜診、假日門診縮減至少1/4；台大醫院昨天宣布4月起週六將全面減診；臺安醫院今天公告，從今年3月起，原全日都有的週日門診改為上午有診。

一例一休衝擊，百業喊漲，基層診所去年底搶先喊出掛號費擬調漲新台幣20至50元，近期林口長庚醫院婦產部也宣布非緊急需求，取消假日預約剖腹產；高醫附醫則是預估農曆年後，夜診及假日門診診次將縮減1/3到1/4。

醫院龍頭台大醫院昨天宣布，初步規劃將疏散週六門診就醫的病人，協調到週間看診，4月起週六門診全面減診，部分科別擬集中到兒童醫院看診。

臺安醫院今天公告，從今年3月起，新增週五下午門診，原全日都有的週日門診改為僅上午有診。

台北巿康寧醫院日前宣布，2月起週日婦產科下午診停診。

另外，新光醫院將視各醫院是否跟進檢討，但第1季暫不改變，半年後決定是否調整。

其餘北醫附醫、馬偕、國泰醫院、三軍總醫院等則表示，仍在規劃中，目前暫不調整。

新北聯醫表示，一例一休上路後門診時間並未更動，目前也沒有減診的打算；亞東醫院日前受訪指出，為了維護病患權益，直到3月前門診時間一切照常，包括平日上午診、下午診、夜診與週六上午診都未變動。

林口長庚醫院表示，目前長庚體系仍在研議掛號費與門診人力是否調整，確定後將再公告。

衛生福利部桃園醫院則沒有任何改變，延續週休二日，週六、日停診，且機動調配醫護人員，彈性調度，因此未停診，也未調整掛號費用。

另外，大新竹地區多間醫院，包括新竹縣天主教湖口仁慈醫院、台大醫院新竹分院、台大醫院竹東分院、新竹國泰綜合醫院、竹北東元綜合醫院均表示，目前尚無休減診或調漲費用等決定。

至於中南部醫療院所，南投竹山秀傳醫院外科、內科、婦產科、兒科及中醫科，全部都取消夜診；埔里基督教醫院停止週六健檢、復健、衛教門診，以及取消上午7時30分的骨科特早門診。

台中榮總表示，目前沒有調漲規劃，掛號費仍維持120元，由於醫院早已實施週休二日，醫院沒有夜間門診，假日也沒看診；因此一例一休對台中榮總影響不大。而中國醫藥大學附設醫院則說，目前沒有規劃調漲，仍然維持現狀。

因應一例一休，加班費增加的衝擊最大，雲林主要醫院短期內仍同步調，都沒有減診或調漲掛號費，未來待考量。

不過，也有醫院調漲掛號費或採取其他措施，但與一例一休無關。嘉義大林慈濟醫院自1月起，週六門診掛號費用由新台幣100元調整為150元，但週一至週五門診及夜診仍維持100元不變，院方強調這項調整案早已確定，並非因應一例一休。

大林慈濟醫院表示，由於鄰近醫院去年就將假日及夜診掛號費調整為150元，因此大林慈濟醫院在兩個月前也決定自今年1月起，調整週六門診掛號費為150元，週一至週五門診及夜診仍維持100元不變。

另外，中國醫藥大學附設醫院台北分院則於去年11月以患者人數少為由，向台北市衛生局申請關閉急診室，一般急性病床也縮減至100床以下，該案日前已獲衛生局核准，但考量民眾春節就醫需求，中國附醫台北分院急診室將延至3月1日才關閉。

衛生局醫護管理處長何叔安表示，中國醫藥大學附設醫院台北分院去年年中以人力不足為由，申請關閉急診室，並在去年11月，正式行文至衛生局，衛生局也在12月底回應，但希望該醫院可延至今年3月1日關閉，至少在春節期間讓民眾有急診室可使用。1060106

(中央社)