台南傳旅館求售 市府：非陸客效應

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台南傳出旅館求售，台南市政府今天說，這些求售旅館多為老舊，面臨轉型及經營壓力，「和陸客縮減無關，不必自我恐嚇」。

台南市觀光旅遊局指出，目前台南求售旅館不到10家，這些旅館多是長期面臨轉型及經營壓力，和近期陸客縮減無關。

觀旅局說，台南旅遊市場原本就不以陸客為單一經營市場，不至於造成所謂的旅館歇業轉售問題；台南觀光產業持續蓬勃發展中，仍吸引許多新設旅館及相關投資案，顯見旅宿業界持續看好台南觀光前景。

觀旅局表示，旅館求售汰換應視為市場上常態更迭，有更多新血投入優質旅宿服務，以汰換體質較弱的旅館，是健康的市場機制，實在不必自我恐嚇，勉強解釋為陸客效應。1060106

(中央社)