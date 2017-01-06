民進黨青年部盼打造青年參政舞台
民進黨中央黨部青年部主任黃守達今天與金門縣黨部人員、在地青年代表座談並分享。他說，青年部盼共同打造青年參政舞台。
黃守達表示，黨主席蔡英文與秘書長洪耀福曾說，未來會加強對地方黨部相關部門經費挹注，並提供營隊或實習計畫的額度給地方黨部，以實際行動，具體提供青年參政的空間與機會。
縣議員陳滄江指出，希望在中央的協助下，關心公共事務的金門青年能得以茁壯；縣黨部主委吳增允說，青年部主要由在地金門青年與來自外地的金門大學學生所組成，只要年輕人對公共事務有熱情，縣黨部都樂意接納。
民進黨金門縣黨部青年部主任林忻棣報告2017年度的深耕計畫說，除了推動青年入黨、青年培力營隊，以及金馬解嚴25週年紀念等政治性活動外，也將針對青年職涯規劃，籌辦百工百業工作坊，邀請各行各業從業者分享職人經驗。
林忻棣期盼年輕人走入社區，保護環境，展現社會關懷，包括淨灘、課後輔導、到社區關懷據點陪伴等，期盼能以分眾的經營，持續增進年輕人對民進黨的認同，希望所撒下的民主種子、能進而茁壯為民主小草。
現場並由中央黨部台灣民主學院教學組組長張慧慈報告2014年民主小草的計畫概況，並由青年部、民主學院邀請當時的計畫參與者－馬公市民代表蘇育德、長治鄉民代表古佳川，分享地方經營和青年參選的經驗。1060106
(中央社)
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