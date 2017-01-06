陸網信辦下令 整改8家大陸網站
中國國家互聯網信息（網路資訊）辦公室今天發布2016年網路新聞資訊服務單位年檢工作情況通報，責令包含大陸知名入口網站新浪、網易，及中共黨媒環球網等8家網站整改。
中新社引述通報指出，新浪網、網易網、中華網、環球網、華聲在線、商都網、TOM網、重慶熱線8家網站在從事網路新聞資訊服務過程中，不同程度存在違規問題，如「傳播違法和不良信息，違規自採時政類新聞等，內容管理不力，社會舉報集中」。
大陸國家網信辦責令上述8家網站限期整改，若整改後仍不符合要求，或者整改期間繼續出現違法違規行為，將依法查處，直至依法停止其網路新聞資訊服務。
報導提到，這次網路新聞資訊服務單位年檢共檢查了247家單位，重點檢查內容包括服務基本情況與主體基本情況。而天津熱線、武漢熱線2家網站不再提供網路新聞資訊服務，這次被註銷網路新聞資訊服務許可。
大陸國家網信辦宣稱，年檢工作成為加強網路新聞資訊服務許可管理的重要手段，有利於管理部門及時掌握網路新聞資訊服務單位的基本和服務情況。1060106
(中央社)
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