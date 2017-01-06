航空母艦領頭 俄軍開始逐步撤離敘利亞

庫茲涅佐夫號航空母艦是俄國目前唯一的航母。（圖/美聯社）

隨著日前外國勢力介入，敘利亞阿塞德（Bashar al-Assad）政權總算與反抗軍達成和平協議，出兵協助政府的俄羅斯，方才由國防部發布公開聲明表示，在總統普丁（Vladimir Putin）的直接命令下，由駐紮在敘利亞外海的庫茲涅佐夫號航空母艦群（Admiral Kuznetsov aircraft carrier）領頭，逐步將派駐敘國境內的俄軍撤離，以遵守日前所達成的和平協議。

據今日俄羅斯（RT news）報導，俄國國防部今宣布，根據普丁總統的命令，將從停泊於敘利亞外海的庫茲涅佐夫號航空母艦開始，依序將派往敘國境內偕同作戰的部隊撤離，以遵守日前索達成的和平與停火協議，還給敘國一個真正和平的曙光。俄國軍方證實，航空母艦群將返回原來的北莫爾斯克（Severomorsk）港海軍基地，普丁希望這次撤軍能還給內戰將近6年的敘利亞一個真正走向和平的機會。

俄國現役的主力艦載機蘇愷33型戰機。（圖/美國海軍網站）

俄國航母上的主力反潛直昇機卡莫夫-27。（圖/美國海軍官網）

庫茲涅佐夫號航空母艦，是俄國當前最新型的航空母艦，目前隸屬北方艦隊，也是俄軍當下唯一一艘的航母。該航母於1985年正式下水服役，主要搭載的艦載機為蘇愷33型戰機（Su-33），另外搭載卡莫夫-27武裝直升機（Ka-27）作為反潛攻擊主力。主要航母群包含3艘戰艦和數艘輔助船艦，能機動支援地中海地區的相關軍事任務和協助俄國軍方進行訓練活動。與美軍不同的地方在於，俄國航母同時兼有巡洋艦的能力，本身就具有很強的對海、對空與反潛武裝，相較之下更加靈活且省錢。

庫茲涅佐夫號航空母艦日前通過英吉利海峽公海區域的照片。（圖/Gaz Armes@維基百科）

鏖戰多年的敘利亞內戰，由於極端組織伊斯蘭國（ISIS）的攪局，曾一度讓中東地區局勢更加混亂，俄國與土耳其於2015年陸續介入內戰紛爭，透過空襲和地面部隊，支持當前的阿塞德政權，然而以美國為首的歐美陣營卻傾向反抗軍陣營，讓原先的內戰最終變成有如冷戰時期的「代理人戰爭」。最終在去年年底，由地緣關係密切的俄國、土耳其與伊朗三國聯手出面斡旋，才讓敘國雙方同意握手言和，和平的曙光才又再一次展露。

(中時電子報)