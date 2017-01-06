陸中科院：2017陸物價年增2.3%
大陸中國科學院預測科學研究中心近日發佈2017年中國經濟預測顯示，今年大陸消費者物價指數（CPI）年增率上漲2.3%。
報告預計，中國大陸全年經濟成長率（GDP）6.5%左右，較2016年下降約0.2個百分點。
綜合央視網、中新網報導，大陸中科院預計，中國第一產業增速為3.7%，第二產業為6.0%，第三產業為7.5%。消費、投資和淨出口對GDP成長的拉動分別為4.5、2.4和「-0.4」個百分點。
報告預計，中國大陸2017年經濟成長將呈現前高後低趨勢。2017年CPI全年大約上漲2.3%，CPI走勢上半年平穩，下半年漲幅有所上升，而生產者物價指數（PPI）走勢為先揚後抑。
報告也預計，今年中國進出口總額約為3.53兆美元，比去年下降約5%，其中出口額約為2兆美元，年減6.1%，進口額約1.53兆美元，年減約3.5%，貿易順差約4717億美元。1060106
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。