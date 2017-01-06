陸中科院：2017陸物價年增2.3%

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

大陸中國科學院預測科學研究中心近日發佈2017年中國經濟預測顯示，今年大陸消費者物價指數（CPI）年增率上漲2.3%。

報告預計，中國大陸全年經濟成長率（GDP）6.5%左右，較2016年下降約0.2個百分點。

綜合央視網、中新網報導，大陸中科院預計，中國第一產業增速為3.7%，第二產業為6.0%，第三產業為7.5%。消費、投資和淨出口對GDP成長的拉動分別為4.5、2.4和「-0.4」個百分點。

報告預計，中國大陸2017年經濟成長將呈現前高後低趨勢。2017年CPI全年大約上漲2.3%，CPI走勢上半年平穩，下半年漲幅有所上升，而生產者物價指數（PPI）走勢為先揚後抑。

報告也預計，今年中國進出口總額約為3.53兆美元，比去年下降約5%，其中出口額約為2兆美元，年減6.1%，進口額約1.53兆美元，年減約3.5%，貿易順差約4717億美元。1060106

(中央社)