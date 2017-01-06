水上情殺案 無業男子遭起訴
無業的50歲陳姓男子，認為劉姓女友有意疏遠，竟持刀埋伏砍死女友，並將一名吳姓男子砍重傷，嘉義地檢署今天依殺人罪嫌將他提起公訴。
檢警調查發現，已離婚、無業的陳男，去年初佯裝有錢人，追求在醫院呼吸治療中心工作的劉女，劉女後來發現陳男脾氣暴躁，去年8月起開始疏遠陳嫌。
嘉義地檢署指出，陳男於去年10月13日在嘉義市一間熱炒店發現劉女與別人同桌吃飯，竟心生忌妒，除了上前打傷劉女臉頰，更萌生殺意，隔天到夜市購買菜刀。
同月15日凌晨4時許，劉女與友人唱完卡拉OK後，由吳姓友人駕車載她返回水上鄉住處，被埋伏的陳男攔下，拿出菜刀朝2人砍殺，造成劉女死亡、吳男重傷。
陳男行凶後，將菜刀、手機丟棄在現場，逃亡20多天後，於11月8日前往嘉義市某停車場偷竊車牌，懸掛自己騎乘的機車上，11月11日在嘉義縣番路鄉半天岩附近的私人小木屋落網。
警方在圍捕過程中，陳男還持刀拒捕；落網後供稱，因與死者劉女有金錢上糾紛，且懷疑她移情別戀，才會犯案。
檢方今天依殺人、傷害、殺人未遂、偷竊罪起訴。1060106
(中央社)
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