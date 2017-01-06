太陽能電熱水器補助減少 業者將上凱道
國民黨團副書記長張麗善今天表示，蔡政府強調節能減碳，卻停止補助太陽能電熱水器，非常矛盾。太陽熱能公會理事長黃正忠說，政府補助減少，不少業者倒閉，本月將上凱道陳情。
國民黨團副書記長張麗善、國民黨立委黃昭順今天在立法院請願接待室召開「探討台灣太陽熱能產業」協調說明會。
張麗善表示，蔡政府強調節能減碳的重要性與擴充再生能源占比之政策，但僅重視提高能源供給面，卻未關注減少能源需求面，且今年將停止補助太陽能電熱水器，非常矛盾。
她說，相較補助太陽能光電板產業等項目動輒新台幣百億元且寬鬆來說，補助太陽能電熱水器裝設不僅對象分散且金額占比極微，但卻能提高民眾購置太陽能電熱水器的意願，認為政府應繼續支持產業。
中華民國太陽熱能商業同業公會理事長黃正忠說，政府補助減少後，不少業者倒閉，憤怒的業者本月將上凱道陳情，為了推廣綠能節電和完成非核家園目標，希望政府繼續補助鼓勵安裝太陽能熱水器和熱泵熱水器。
能源局主任祕書李君禮說，太陽能熱水器補助了17年，直接用金錢補助該有所調整，未來推廣作業還會持續，補助也有不同補助方式，今年會檢討未來如何推廣跟獎勵，會和現行方式不同。1060106
(中央社)
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