陸蘋果促銷送耳機 黃牛搶購轉售
蘋果（Apple）日前宣布，今天上午8時起在台灣、大陸、香港與新加坡專賣店促銷，凡購買指定的Mac或iPhone就贈送一款新台幣近萬元的頭戴式耳機。在大陸引發黃牛潮搶購，拿贈品轉賣。
澎湃新聞報導，上海多家蘋果專賣店外今天清晨就湧現排隊人潮，但許多排隊的顧客不知道必須透過官網預約購買才能獲得耳機的規則，導致沒有拿到耳機，心生不滿一度引發衝突。
報導引述一名店員表示，上午領贈品的絕大部分是黃牛，只有極少數是自己用的。「昨天晚上10點鐘，他們（黃牛）就來排隊了，今早6點多鐘，又來了很多人。他們排隊早，我們又不能不賣給他們，否則他們也會投訴的。」
報導指出，黃牛僱用許多大叔阿姨排隊購買，每支黃牛隊伍約有幾十個人，在專賣店開門後便立刻領取「戰利品」浩浩蕩蕩離開。
而除了上海，其他大陸城市也同樣火爆，北京、深圳等地的蘋果專賣店前同樣出現人龍。
報導提到，這款耳機平時在大陸蘋果專賣店的售價高達人民幣2288元，黃牛在拿到贈品後會參考原價再折價出售。大陸網上相關二手交易平台上午開始出現叫賣同款耳機，售價從人民幣1388元（約新台幣6385元）到1998元（約新台幣9200元）不等。1060106
(中央社)
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