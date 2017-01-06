蓮霧蜜棗 年前量少價高
連續3個颱風造成屏東縣蓮霧和蜜棗受損嚴重，產量減少，過年前禮盒平均價格比去年貴了2成，目前市場價格，蓮霧1公斤約新台幣70元，蜜棗1公斤80元至100元。
枋寮鄉農會總幹事鄭晏昕表示，今年年前運銷量只有去年同期的1/3，去年這時候蓮霧已是盛產期，每天運銷量高達2000多件，現在只有700、800件，都是第1、2期摧花時沒被打掉，碩果僅存下來的。
她指出，現在市場拍賣價平均每公斤在70元上下，最好的有達300元，市場交易熱絡。農曆年前會有一波短暫高峰期，消費者送禮或是食用，都還買得到蓮霧，量較多時在4月份左右，整個產期往後延，今年外銷可能休兵，期待下一批產量，她強調，雖然量少，但品質沒有變差。
同樣是過年送禮水果的蜜棗，年前產量不多，但仍有碩果僅存，高樹鄉農會表示，這週有農民的禮盒裝蜜棗賣到1公斤450元，往年同樣品質的只有300元左右，顆粒小的棗子也賣到1公斤40、50元。
棗農潘志民表示，目前市場一般中級品大約80元到100元，而他自己的棗子因是宅配販售，價格並沒有漲，頂級12粒裝從1080元到1988元，普通規格的24粒裝5斤560元、6斤780元。
屏東縣政府農業處表示，下週蜜棗量會變大，過年前買得到蜜棗送禮，而盛產期在年後到3月，不過整體來說，今年的量還是比去年少很多，但口感、甜度沒受影響。1060106
(中央社)
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