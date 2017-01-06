哭！星野源爆紅 老爸咖啡店卻關了

《月薪嬌妻》捧紅男女主角星野源、新垣結衣。(取自日網)

日本男星星野源因為演出夯劇《月薪嬌妻》爆紅，早前還獲邀在《紅白歌唱大賽》獻唱片尾曲《戀》，個別收視率僅輸給壓軸上場的傑尼斯團體《嵐》，人氣火紅可見一斑。不過星野源父母所開設的咖啡店，卻因為兒子的超人氣，被迫停業。

據日媒報導，星野源因為演出《月薪嬌妻》人氣水漲船高，播出不到2個禮拜就吸引大批粉絲前往他父母開設咖啡店「朝聖」，一時間湧入大批客人，也讓星野源年事已高的父母，身體不堪負荷，只能忍痛宣布咖啡店關門大吉。

(中時電子報)