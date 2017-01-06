選黨魁熱身？吳敦義連4天行程 明赴大溪謁靈

前副總統吳敦義6日中午宣布，將在下周一（9日）召開記者會宣布是否參選國民黨主席後，吳辦接連公布他1月7、8日的行程，等同連續4天都安排活動，為黨魁參選熱身意味濃厚。

吳敦義今（6日）下午在辦公室接見哈佛大學費正清中心「兩岸事務訪問團」後，明天（7日）將至故總統蔣經國大溪陵寢謁陵，8日將在高雄參加弘道老人福利基金會舉辦的寒冬助老活動；9日上午10點將在台大校友會館舉行記者會，宣布是否參選黨主席。

6日下午吳敦義被媒體問到是否要參選時，他僅表示，現在國民黨內外都面臨很大考驗，「許多同志對他有期許和鼓勵」，認為他在黨有困難時，應勇於承擔部分責任，「我必須鄭重考慮」，9日跟外界報告。

(旺報)