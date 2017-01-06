Uber條款上路 首日10件舉發

Uber條款今天上路，公路總局表示，今天總計舉發10件，還須檢視相關資料，如果確認違規行為，司機將被開罰新台幣10萬元，Uber公司至少100萬元。

公路法修正條文今天上路，也就是外界所謂的「Uber條款」，司機被查獲首次可處10萬元罰鍰，並吊扣牌照及駕照4個月；Uber公司首次將被開罰100萬元，違規6次以上或是半年內連續違規3次以上，將被處2500萬元罰鍰。

公路總局表示，今天共有10件被舉發，但由於還需進行相關資料的檢視，所以目前無法確定會開出多少張罰單，但可以確定的是，若確認違規行為，司機會被開罰10萬元，扣行、駕照4個月，Uber公司至少會被罰100萬。

不願具名的Uber司機表示，今天許多司機都在觀望狀態，沒有上系統接受派遣，至於打算觀望多久，他則表示沒有規劃。他也透露，以他每天開4到5小時的車來說，每月可能少4萬到5萬元的收入。1060106

(中央社)