蔡總統訪中美洲 老爺集團總裁等人隨行

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總統府今天公布總統蔡英文出訪隨團人員名單，商界人士包括台灣國際農產開發公司董事長陳郁然、台糖公司董事長黃育徵、老爺酒店集團總裁林清波、開陽集團董事長蔡宗融等人。

蔡總統7日到15日將展開「英捷專案」，搭乘長榮航空777專機，訪問友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多，去程過境美國休士頓，回程過境美國舊金山。

總統府今天公布隨團人員名單，官員包括國安會秘書長吳釗燮、外交部長李大維、僑委會委員長吳新興、總統府副秘書長姚人多、國安會副秘書長曾厚仁、宜蘭縣長林聰賢、外交部次長侯清山、行政院農委會副主委翁章梁、經濟部次長王美花。

總統府發言人黃重諺、總統府侍衛室中將侍衛長劉志斌、總統府公共事務室主任張文蘭也將隨行。

隨團立法委員包括民主進步黨籍立委陳明文、姚文智、莊瑞雄、余宛如、親民黨立委周陳秀霞以及時代力量立委洪慈庸。

商界人士部分包括世界台灣商會聯合會總會長林見松、台灣國際農產開發公司董事長陳郁然、台糖公司董事長黃育徵、老爺酒店集團總裁林清波、開陽集團董事長蔡宗融、財團法人中華民國紡織業拓展會董事長詹正田。1060106

(中央社)