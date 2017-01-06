消防節防火宣導 8日中和四號公園登場
年關將近，各位鄉親是否已經準備好好放鬆一下慶過年呢？在平平安安地度過一年，除了感謝老天爺這一年的風調雨順，更不能忘記保障我們生命財產的無名英雄---打火弟兄消防員們唷！1月19日就是一年一度的消防節了，為了感念這群無名英雄的無私付出以及宣導防災的觀念，
1月19日消防節將至，新北市府消防局8日上午9時許，將在中和四號公園823紀念碑前舉辦「歡慶119消防節，大型防火宣導」活動。
中和區公所配合消防局第七救災救護大隊活動，設攤宣導居家防災觀念及地震來臨時避難疏散要領，現場提供有獎徵答活動，獎品有露營燈、定時器、滅火器造型存錢筒等多項好禮送給您，送完為止。
中和區公所指出，歡迎各位鄉親一起來中和四號公園同樂，闔家大小來體驗消防局所提供的消防設施體驗與闖關活動，在這個涼爽的禮拜天早上和我們一起同樂，並在遊戲當中培養家中寶貝的防災觀念，共同打造安全安心的美好環境！
(中時)
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