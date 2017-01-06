《時來運轉》英超雙紅會 名稱喜氣卻是死敵

本季第一場雙紅會在去年11月上演，曼聯因為是客隊，所以穿著藍色球衣出賽。（美聯社資料照）

曼聯vs.利物浦被稱為雙紅會，名稱喜氣洋洋，卻是球場上的死敵。

英超各隊本周投入足總盃賽事，聯賽下周再點戰火，就要在台灣時間15日深夜12時、16日凌晨上演重量級傳統好戲，由「紅魔」曼聯與「紅軍」利物浦上演精彩的「雙紅會」。

曼聯和利物浦在綠茵競逐英國最偉大足球隊的榮譽，也等於把兩個城市從18世紀末結下的恩怨情仇，延長到足球賽場上。

利物浦和曼徹斯特是英格蘭西北的兩大重鎮，有港口之利的利物浦藉貿易起家，崛起較早；曼徹斯特則在工業革命之後，因為紡織業興起而成為工業重鎮，與相聚40公里的利物浦形成分庭抗禮之勢。

兩個大城的人口結構也很不同，以港立市的利物浦有較多的愛爾蘭移民，信仰傳統的天主教；曼徹斯特則和大部分英國城市一樣，以信仰基督教為主。

曼城（左）和曼聯的隊徽上都有船的圖案，象徵讓該市欣欣向榮的運河。（manutdinpidgin.com截圖）

加上曼徹斯特的商品進出口都要依賴利物浦，雙方關係密切，但在文化、宗教乃至於經濟利益時有衝突。在利物浦決定對進口貨物徵收高額關稅後，憤怒的曼徹斯特決定興建運河因應，在進出口取得更高的自主權。迄今曼聯、曼城的隊徽上仍有船的圖樣，就代表讓曼徹斯特市欣欣向榮的運河。

延續雙城宿怨，曼聯和利物浦在足球場也是世仇。利物浦在上個世紀是英國最風光的足球隊，擁有18座英格蘭頂級聯賽冠軍，未料進入英超時代始終無緣聯賽冠軍，反而讓曼聯以20座頂級聯賽冠軍後來居上，成為第一豪門。

利物浦和曼聯也有球員不直接跳槽死敵的傳統，上次有類似案例已是1964年。有趣的是，曼聯現任隊長魯尼，其實也是利物浦人，但他從青訓時就效力同城的另一支球隊艾佛頓，並非紅軍人馬，後來則改披紅魔戰袍。

(中時電子報)