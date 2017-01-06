上海浦西第一高樓峻工 未高過陸第一高樓

我要評比

即將竣工的上海浦西第一高樓－白玉蘭廣場（右）與浦東的東方明珠交相輝映。白玉蘭廣場高320米，仍低於中國第一高樓－浦東上海中心大廈。（圖／新華社）

中國第一高樓上海中心大廈，該建築共計632公尺，目前為全球第二高樓，低於杜拜的哈里發塔（Burj Khalifa）。（圖取自大陸網站）

未來全球第一高樓沙烏地阿拉伯吉達塔，樓高1008公尺。（圖取自維基百科）

上海浦西第一高樓白玉蘭廣場即將竣工成為新地標，該建築樓高320公尺，仍未能取代中國第一高樓；位於浦東的上海中心大廈，樓高632公尺，為中國第一高樓、全球第二高樓。

白玉蘭廣場建成超過曾經是浦西第一高樓上海世茂國際廣場，成為黃浦江北外灘的又一新地標。

上海第一高樓是位於浦東的中心大廈，樓高632公尺，是目前中國第一高樓，也是世界第二高樓。

目前世界第一高樓是位於阿拉伯聯合大公國杜拜的哈里發塔（Burj Khalifa），高度為828公尺。

預定2020年建成的沙烏地阿拉伯吉達（Jeddah）的王國塔（Kingdom Tower）樓高達1008公尺，將成為全球第一高樓，該建築又稱吉達塔。

(中時電子報)