中醫大附醫台北分院急診室春節後關閉

台北市衛生局今天說，中國醫藥大學附設醫院台北分院在去年年中以人力不足為由，申請關閉急診室，和一例一休無關。春節期間仍有急診室可使用，預定今年3月1日關閉急診室。

衛生局醫護管理處長何叔安表示，中國醫藥大學附設醫院台北分院在去年年中以人力不足為由，申請關閉急診室。

他說，中醫大附醫去年11月也正式行文至衛生局，衛生局在12月底回應，但希望醫院可延至今年3月1日關閉，至少在春節期間讓民眾有急診室可使用。

至於是否減少急診觀察床，他說，醫院將關閉急症室，也就不會有急診病床，且跟一例一休無關，因為醫院是在去年年中就提出申請，目前僅中醫大附醫台北分院有此狀況。1060106

(中央社)