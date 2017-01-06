設計師相挺 把小學教科書變有美感

美感細胞團隊執行「把小學生教科書變美」計畫、邀設計師設計小學生教科書，計畫邁入第二季，邀設計師方序中、王艾莉等，為學童設計美美課本。

有人說「美感教育要從小培養」，不過翻開學生最常接觸的教科書，卻一點美感都沒有。美感細胞團隊2013年提出「把小學生教科書變美」的做法，將台灣當代設計能量注入教育體系，把小學生的教科書變美，讓他們長期生活於美的環境中，從小培養美學競爭力。

這個做法不僅在台灣設計界、教育界引起一片讚聲，兩年來深入全台超過60所小學、1900位學童，讓美感細胞團隊所堅持的理念，逐步深耕進入孩子的學習生活中。

時隔3年，美感細胞團隊發起「美感教科書第二季」，目前已登上flyingV募資平台，目標集資新台幣350萬元，這次募資行動也首度攜手「康軒」與「南一」主要教科書出版商，一起參與課本設計討。

「美感教科書第二季」將與名設計師方序中、王艾莉、陳永基、馮宇以及圖文不符共同合作，5位設計師將會各自負責第二季的 5 個科目。

像是方序中將會在數學課本中加入幫助孩子推理與尋找線索的設計元素；自然科需要較多細膩的攝影作品，則由王艾莉操刀；而陳永基在設計英語課本時，特別帶入科技互動的設計觀點；需要更多想像空間與意境表達的國語科，則由馮宇負責；擅長社會議題與懶人包設計的圖文不符，將設計社會科課本。

若第二季募資計劃順利成功，不僅初步會有 3000位孩子能夠免費使用「美感教科書」，美感細胞團隊也更有機會在 107 年與出版社合作，挑戰在新課綱上路的同時，從體制外大腳踏進體制內，一口氣影響全台10萬小學生的課本。1060106

(中央社)