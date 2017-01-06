脫北後成公眾人物 太勇浩登南韓螢光幕
南韓最新名人太勇浩登上電視螢幕的途徑可不尋常，他先是在北韓外交體系工作多年並獲晉升，然後接受南韓情報機構隔離保護數月。
路透社報導，自北韓駐英國公使職位上脫逃的太勇浩（Thae Yong Ho）結束隔離後，在新的1年第1週現身南韓綜藝節目，與其他脫北者說笑，並支持南韓的觀點，指他以往為之辯護的北韓政府並不穩定，注定敗亡。
善長交際的太勇浩在去年8月採取引人注目的叛逃行動後，近來取得了南韓公民身分，現已在資本主義制度下的南韓過著公眾人物生活，而這成了南韓當局的更有力宣傳。
太勇浩在一個談話節目裡披露：「在我們離開大使館並步出館外的那1天，我告訴我的孩子，從這一刻起，身為父親，我打破你們的枷鎖讓你們自由，現要看你們自己了。」
仍在南韓國家情報院（NIS）保護下的太勇浩表示，他在南韓並不擔心安全，目前在情報院1個聘用許多原北韓菁英的智庫工作。（譯者：中央社陳亦偉）1060106
(中央社)
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