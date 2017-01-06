國稅局澎湖分局長邱伶冠 接掌新職
財政部南區國稅局澎湖分局分局長邱伶冠，16日農曆年前將接掌台東分局長，澎湖縣長陳光復今天致贈榮譽縣民證，肯定在澎湖2年戮力推動健保卡網路報稅和手機行動繳稅等便民服務。
國稅局澎湖分局長邱伶冠今天向縣長陳光復辭行，頒贈榮譽縣民證，陳光復感謝任內，積極協助繁榮地方經濟，希望未來協助宣揚世界最美麗海灣澎湖之美，吸引更多人來澎旅遊。
邱伶冠自104年1月起接任國稅局澎湖縣分局長一職，迄今滿2年，任內戮力推動健保卡網路報稅，提供手機行動繳稅等簡政便民之服務，今年獲得行政院為民服務品質獎，倍受各界肯定。
邱伶冠分局長將在16日赴國稅局台東分局履新。1060106
(中央社)
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